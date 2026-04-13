“أنظر إلى صورتك قبل أن أنام وأحدثك كأنك أمامي”.. إبنة الشاعر السر قدور التي كتب في حقها أجمل أغنياته ترثي والدها بعبارات مؤثرة في الذكرى الرابعة لرحيله

كتبت إبنة الإعلامي, والشاعر, الراحل السر أحمد قدور, تدوينة مؤثرة تفاعل معها المئات من متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “زينب”, كان قد كتب فيها والدها الشاعر الراحل أجمل أغنياته “زينبو”, وتغنى بها الفنان حسين الصادق.

وكتبت زينب قدور: (الذكرى الرابعة لرحيل أبي الغالي السر احمد قدور ٣٠ مارس ٢٠٢٢.. يوم رحلت وتركت في القلب فراغًا لا يُملأ، لكن عزائي الدائم أنك في مكان افضل في رحمة الله ورضاه.

مرت أربع سنوات .. ولا أعلم كيف مرت وكأن الزمن توقف عند لحظة الفراق كل ما أعلمه أنك لم تغب يومًا .. ما زلت حاضرًا في قلبي، في ذاكرتي، وفي كل تفاصيل حياتي.

أذكرك كل يوم، أترحم عليك، أنظر إلى صورتك قبل أن أنام، أحدثك كأنك أمامي، أحكي لك عن أيامي، عن ضعفي وقوتي، عن كل شيء ..

وأحيانًا أكاد أسمع صوتك يرد عليّ، فأشعر أنك ما زلت معي، لم تتركني يومًا, رحمك الله بقدر ما اشتاق إليك، وبقدر هذا الحب الذي لا ينتهي .. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به في جناتك).

