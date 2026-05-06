جـثة في “ضهرية” العربة.. كمين الفيدرالية ينهي لغز جريمة “حي النيل” الغامضة

نجحت دائرة العمليات الفيدرالية بالخرطوم في كشف غموض واقعة إنهاء حياة رجل مجهول الهوية، بعد مطاردة استخباراتية دقيقة أسفرت عن ضبط الجناة وتفكيك مخططهم لإخفاء معالم الجـ.ريمة، في عملية أمنية نوعية كشفت تفاصيلها المكتب الصحفي للشرطة.

بدأت خيوط القضية بمعلومات استخباراتية توفرت لشعبة عمليات الخرطوم، أشارت إلى تنفيذ جـ.ريمة داخل منزل بمدينة النيل بمحلية كرري. المخطط كان يهدف لنقل الجـ.ثة داخل صندوق سيارة “أفانتي” موديل 2017 إلى منطقة “جنوب الحزام” للتخلص منها بعيداً عن الأنظار.

وعقب رصد ميداني مكثف، نصب الفريق المختص كميناً محكماً للمركبة المشتبه بها. وعند تفتيشها، عثرت القـ.وات على جـ.ثة لرجل في العقد الخامس مقيدة بالحبال، وعليها آثار تـ.هشيم واضحة في منطقة الجمجمة، مما يؤكد بشاعة الاعتداء الذي تعرض له.

أوقفت الشرطة المتهمين (م، ع، ع) و(ي، ع، ا)، وتم تحريز العربة المستخدمة في نقل الضحية. وبناءً عليه، تم فتح بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم شرطة حي النصر مايو، مع تحويل الجثمان للتشريح لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة تمهيداً لتقديم الجناة لمنصة العدالة.

بينما تُستكمل الإجراءات القانونية، تضع هذه العملية حداً لمساعي الجناة في طمس الحقيقة، ليبقى السؤال حول هوية الضحية والدوافع الخفية وراء هذه الحادثة الصادمة.