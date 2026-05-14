الصحة تدشن توزيع اجهزة وآليات مشروع التعافي الصحي وإعادة الإعمار

شهدت وزارة الصحة اليوم تدشين مشروع التعافي الصحي واعادة الإعمار المخصص لإعادة تأهيل الولايات المحررة (الخرطوم، الجزيرة وسنار) بالاضافة لدعم المستشفيات الرئيسية بكل الولايات وهو عبارة عن منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة المالية للاقسام الحيوية بمستشفيات الولايات المختلفة بالاجهزة والمعدات الطبية.

أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن مشروع “نحو التعافي الصحي وإعادة الإعمار” يمثل خطوة مهمة جدا في التعافي، موضحا أن المشروع يجسد شراكة استراتيجية بين وزارة المالية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الصحة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي قدمه المركز خلال سنوات الحرب عبر الإمدادات الطبية والقوافل العلاجية والأدوية والمعدات والآليات وغيرها. مما جعل المركز على قمة الجهات الداعمة للصحة، شاكرا جهود المملكة ومركز الملك سلمان وسفير المملكة بالسودان علي بن حسن جعفر.

كما أشار إلى أن وزارة المالية ظلت سندًا للقطاع الصحي، وساهمت في سد فجوات ميزانية الطوارئ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن دعم المالية لهذا المشروع 13 مليون دولار.

من جهته اثنى وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم على اداء وزارة الصحة وانها حققت إنجازات كبيرة خلال فترة الحرب، واصفًا ما تحقق بأنه “معجزات” ستُسجل في التاريخ.

وأشاد بـ”الجيش الأبيض”، مؤكداً أن الكوادر الطبية ضحت وصمدت في أصعب الظروف، مما مكّن القطاع الصحي من العبور بالبلاد خلال الأزمة. وشدد على أهمية الوقاية والتوعية الصحية، خاصة في ما يتعلق بتوفير المياه النقية، معبراً عن تطلعه للاحتفال بالقضاء على الأمراض المقلقة، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في علاج القلب والكلى وعلاج الأورام.

وأشاد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الدكتور محمد كرتكيلا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في تقديم خدمات متنوعة بمختلف المجالات، مؤكداً أن الدعم وصل إلى جميع الولايات بما فيها المتأثرة بالحرب.

وأوضح أن مساهمات وزارة المالية كانت حاضرة في مختلف المراحل، معربًا عن تطلع الولايات إلى المزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعافي الصحي.

سونا