لجنة أمن ولاية الخرطوم تصدر جملة من القرارات الداعمة لتعزيز الحالة الأمنية

أصدرت لجنة تنسيق شؤون الأمن ولاية الخرطوم برئاسة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في اجتماعها المشترك مع لجنة أمن محلية بحري اليوم برئاسة المحلية جملة من القرارت التي من شأنها تعزيز الحالة الأمنية بالمحلية من بينها تعزيز تمركز قوة المعابر لمراقبة عملية الدخول والخروج في حدود المحلية والعمل على منع التهريب إضافة لتوفير معينات العمل لشرطة مكافحة المخدرات

وفي ما يتعلق بمحاربة السكن العشوائي شدد الاجتماع أهمية منع الارتدادات في المناطق التي تمت إزالتها.

كما استمعت اللجنة الي تنوير شامل عن جهود لجنة المحلية والتي وأظهر إنخفاض في مستوى الجريمة وحسم التفلتات الأمنية وخلو المحلية من البلاغات المقيدة ضد مجهول.

وأشاد الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقودها الأجهزة الأمنية بالمحلية التي أسهمت في استقرار الوضع الأمني.

إلى ذلك استمع الاجتماع إلى التقرير الجناني حيث سجلت أقسام الشرطة عدد (٣١٨١) بلاغا شكلت بلاغات الأموال نسبة ٥٥٪ من جملة البلاغات المدونة بعدد (١٧٦٣) بلاغ حيث تم توقيف عدد من المتهمين وضبط ( ١٦٢٤) من المعروضات المتمثلة في الأجهزة الكهربائية ومواتر وغيرها من متعلقات المواطنين كما نفذت الخلية الأمنية عدد (٣٠) عملية أمنية أسفرت عن توقيف عدد (٩٥) متهم معضهم متعاون مع المليشيا المتمردة كما تمكنت الاستخبارات العسكرية بمنطقتي صالحة وشرق النيل من ضبط (٨) متعاون مع المليشيا فيما تمكنت هيئة أمن الخرطوم من توقيف شبكة متخصصة في سرق الكوابل الكهربائية كما تم توقيف متعاونتان مع المليشيا ومتعاون اخر فيما أسفرت قوة الطوف المشترك من توقيف عدد (٤٨) متهم و(١١) أجنبي واسترداد عدد كبير من المنهوبات من خلال الطوق الأمني (الكردون) في منطقة دار السلام أمبدة إلى ذلك سجلت شرطة المرور (٥٢) حادث في جميع طرق العاصمة التي تشهد ازحام مروري .

إلى ذلك وجه إجتماع لجنة أمن الخرطوم بإضافة وكيل نيابة قي قوة الطوف المشتركة.

