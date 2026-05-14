السودان وقطر يعززان التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا

التقى معالي المهندس أحمد الدرديري غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات، سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، وذلك بحضور سعادة السيد بدر الدين عبدالله محمد أحمد، سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان وقطر في مجالات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من التجارب والمبادرات الرقمية، بما يسهم في دعم جهود السودان في تطوير خدماته الرقمية وتعزيز مسار التحول الرقمي، إلى جانب دعم بناء القدرات التقنية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة التحول الرقمي والاتصالات لتعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يدعم تطوير البنية الرقمية والخدمات الحكومية بالسودان.