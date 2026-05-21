حمادة هلال يكشف مصير «المداح».. ويُفاجئ الجمهور: لن يعود في رمضان 2027

كشف الفنان حمادة هلال عن مصير تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أجزاء العمل خلال السنوات الماضية، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته المختلفة.

وأكد حمادة هلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن فكرة عودة مسلسل “المداح” ما زالت قيد التفكير حتى الآن، ولم يتم حسم القرار النهائي بشأن تقديم جزء جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العمل لن يعود في موسم رمضان 2027.

وقال حمادة هلال إن صنّاع العمل يفكرون حاليًا في تقديم فكرة جديدة ومختلفة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار مواسمه السابقة، موضحًا أن تكرار التجربة يحتاج إلى دراسة دقيقة حتى يظل العمل محافظًا على نجاحه وقوته لدى الجمهور.

وأضاف أن احتمالية عودة “المداح” واردة في السنوات القادمة، لكن الأمر لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك جلسات عمل وأفكارًا يتم مناقشتها للوصول إلى الشكل المناسب الذي يليق بنجاح المسلسل والجمهور الذي ارتبط به.

وأشار حمادة هلال إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للعديد من المشاريع السينمائية الجديدة، مؤكدًا حماسه للعودة بقوة إلى السينما، وتقديم أعمال مختلفة تحمل مفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات التي يقدمها.

ويُعد مسلسل “المداح” من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية كبيرة منذ عرض الجزء الأول، واستمرت حالة النجاح والتفاعل مع كل جزء جديد من العمل.

وارتبط الجمهور بشكل كبير بشخصية “صابر المداح” التي قدمها حمادة هلال، خاصة مع الأجواء الغامضة والتشويقية التي تميز بها المسلسل، إلى جانب المزج بين الدراما والإثارة والطابع الروحاني، وهو ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة وحديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مواسم عرضه المختلفة.

كما نجح حمادة هلال من خلال “المداح” في تحقيق حضور قوي داخل المنافسة الرمضانية، حيث اعتبره كثيرون من أبرز الأعمال التي قدمت تجربة مختلفة ومميزة على مستوى الدراما التلفزيونية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

صدى البلد