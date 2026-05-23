قرار من ملك المغرب بشأن المشجعين السنغاليين

في مبادرة إنسانية، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوًا ملكيا عن عدد من المشجعين السنغاليين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية على خلفية أحداث صاحبت منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، التي استضافتها المملكة المغربية.

وأوضح الديوان الملكي المغربي، في بلاغ رسمي صدر اليوم السبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن العفو جاء “لاعتبارات إنسانية”، ويشمل مشجعين سنغاليين أدينوا بسبب جنح وجرائم ارتُكبت خلال البطولة التي أُقيمت بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026.

وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تعكس “عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون” التي تجمع المغرب والسنغال، كما تجسد قيم التسامح والرأفة والكرم التي تقوم عليها الهوية المغربية.

وأشار الديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي وجّه بهذه المناسبة أصدق تهانيه إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وإلى الشعب السنغالي، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.

