الدعم السريع تعتقل مدنيين بغرب كردفان وتواصل الإخفاء القسري

اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع باعتقال المواطنين الفاتح عبدالرحمن عبدالله ودعة الله والصادق محمد صالح عبدالله ودعة الله بمدينة غبيش بولاية غرب كردفان في 20 مايو الجاري، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سوق غبيش في 19 مايو.

وقالت المجموعة إن المعتقلين يواجهون اتهامات بتمرير إحداثيات والتخابر مع الجيش، مشيرة إلى أن الفاتح عبدالرحمن سبق أن تعرض لاعتداء من قبل قوات الدعم السريع عقب سيطرتها على المدينة في أغسطس 2024، ما يثير مخاوف بشأن وضعه الصحي وسلامته في ظل استمرار إخفائه قسرًا.

وأضافت أن الاعتقالات تأتي في سياق ما وصفته بالانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع، بما في ذلك الاحتجاز دون إجراءات قانونية والإخفاء القسري وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن مصير المحتجزين وتمكين ذويهم من التواصل معهم، والإفراج عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفيًا، ووقف حملات الاعتقال بحق المدنيين.

