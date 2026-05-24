مجلس المهن الطبية والصحية يفرض عقوبات على عدد من الممارسين

عقدت لجنة الشكاوى ومخالفات السلوك المهني بالمجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة د. الصادق الزين الطيب، رئيس اللجنة ونائب رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات المهنية والسلوكية لبعض الممارسين .

وبعد دراسة الملفات، أصدرت اللجنة عقوبات عدة شملت الحظر في النظام والحرمان من شهادة السير والسلوك، إلى جانب فرض غرامات مالية، وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل المهني بالمجلس .

وأكدت اللجنة التزامها بتعزيز الانضباط المهني وحماية أخلاقيات الممارسة الطبية والصحية، مشددة على ضرورة التزام الممارسين بالإجراءات واللوائح المعتمدة وعدم تجاوز النظم الإدارية والمهنية .

كما أوصت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الممارسين الذين تعاملوا مع جهات خارجية لاستكمال إجراءاتهم المهنية، داعية جميع الممارسين إلى التعامل المباشر مع المجلس عبر نوافذه داخل وخارج السودان، لضمان انسياب الإجراءات بصورة قانونية ومهنية تحفظ الحقوق وتسهم في تطوير بيئة العمل الصحي.

سونا