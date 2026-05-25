والي الخرطوم يوجه بإزالة المشكلات التي تواجه محطتي مياه المقرن وبحري

تفقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة محطة مياه المقرن ووقف على الأداء ومستوى تغطية الأحياء التي تقع في دائرة المحطة واضطلع على المشاكل التي تواجه المحطة .

ووجه الوالي بإيجاد الحلول اللازمة والسريعة لرفع كفاءة الإنتاج إلى نسبة مائة في المائة والحل الجذري لمشكلة العطش في الأحياء التي تعاني من توفير خدمة المياه بتوفيرمولدات بمواصفات تتناسب مع الطلب .

وأكد ضرورة إيجاد بديل للكهرباء العامة بالمولدات التي تعمل بالجازولين، داعيا إدارة الهيئة لطرح المشكلات بشفافية لمعالجتها أولا بأول عبر تقارير مستمرة لحساسية توقف الخدمة وأثرها السالب على المواطن .

وفيما يتعلق بالعقد المبرم في محطة مياه المقرن أكد الوالي أن هناك تأخير كبير في تنفيذ العمل ووجه بضرورة التأكيد على المقاول لتنفيذ العقد بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد، كما وجه بتكوين لجنة طوارئ لرفع كفاءة المياه خاصة من محطتي المقرن وبحري .

من جهته أكد المدير العام لهيئة مياه الولاية مهندس محمد أحمد عوض أن الإدارة تسعى سعيا حثيثا لزيادة الإنتاج من 30% إلى 100% في محطة المقرن في القريب العاجل خاصة بعد إزالة التحديات التي تواجه رفع انتاج المياه.

