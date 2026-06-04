من سيفوز بكأس العالم 2026؟.. غولدمان ساكس يطرح إجابة بـ”معايير اقتصادية”

هل تعتقد أنك تعرف من سيفوز بكأس العالم؟ هل تعتقد أنك أعلم من بنك غولدمان ساكس؟ .. نعم، إنه غولدمان ساكس نفسه.
أصدر غولدمان ساكس، الذي يعتبر من أكثر بنوك الاستثمار الكبرى حرصاً على الدقة، تقريراً، الجمعة، بقيادة كبير الاقتصاديين ورئيس قسم أبحاث الاستثمار العالمية، يان هاتزيوس، يُحدد احتمالات فوز المنتخبات بكأس العالم.
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يقول البنك إن إسبانيا لديها فرصة 26% للفوز، تليها فرنسا 19% ثم الأرجنتين 14%.
CNN
اسماء عثمان
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