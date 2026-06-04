ضبط 12 كيلو جراماً من مخدر (الشاشمندي)

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية الجزيرة، عبر عمل الطوف الطويل، من ضبط كمية من مخدر (الشاشمندي) بلغت (12) كيلوجراماً داخل أحد المنازل، وتم ضبط متهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

واشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بهذه الضبطية النوعية، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في مكافحة التهريب وحماية المجتمع من أخطار المخدرات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الدور الوطني المتعاظم للقوات في حماية وصون المجتمع واستقرار البلاد.

ومن جانبه أثنى اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، على يقظة القوات ودقة المعلومات التي أسفرت عن هذه الضبطية، مشيراً إلى أن قوات الجمارك ماضية في تضييق الخناق على شبكات التهريب والمخدرات، وتعزيز الرقابة في مختلف الولايات.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير مكافحة التهريب بولاية الجزيرة، العميد شرطة صالح إدريس بابكر، أن هذه العملية تأتي ضمن الخطط الراتبة للإدارة الرامية إلى مكافحة التهريب والحد من انتشار المخدرات، مؤكداً استمرار الجهود الميدانية والعمل على ضبط كل ما يهدد أمن المجتمع، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخدرات والمتهم، تمهيداً لتقديمه للجهات العدلية.

سونا