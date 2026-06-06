ياسمين عز مازحة عن زيادة الوزن : هدوم الصيف مش السبب

ياسمين عز

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة طريفة لمتابعاتها مع اقتراب فصل الصيف، متحدثة عن التحديات التي تواجه البعض عند الانتقال من الملابس الشتوية إلى الملابس الصيفية.

زيادة الوزن خلال فصل الشتاء

وقالت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر، إن كثيرات قد يعتقدن أن الملابس الصيفية أصبحت ضيقة أو تغير مقاسها، بينما يكون السبب الحقيقي زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، مؤكدة ذلك في إطار من المزاح وخفة الظل.

استعادة اللياقة البدنية

وأضافت أن أمام من اكتسبن وزناً إضافياً خيارين؛ إما العمل على إنقاص الوزن واستعادة اللياقة البدنية، أو شراء ملابس جديدة بمقاسات مناسبة، مشيرة بطريقة ساخرة إلى أن الإنفاق المستمر على الطعام قد يكون سبباً في هذه الزيادة.

ارتفاع درجات الحرارة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الملابس الصيفية عادة ما تكشف تغيرات الوزن بشكل أوضح مقارنة بالملابس الشتوية الثقيلة، ما يجعل الكثيرين يلاحظون الفارق مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وارتداء الأزياء الخفيفة.

صدى البلد