كينيا تتقدم 16-0 قبل إنهاء مواجهة سيدات منتخبنا بسبب نقص عدد اللاعبات

توقفت مباراة سيدات منتخبنا وكينيا عند الدقيقة 61 بنتيجة 0-16 لصالح كينيا، وذلك بعد انسحاب اضطراري لمنتخبنا إثر إصابة عدد من اللاعبات وبعد إستنفاد ال5 تبديلات لم يتبقى سوى 6 لاعبات في الملعب وهو اقل من العدد القانوني لإكمال اللقاء وذلك في بطولة سيكافا للسيدات تحت 17 المقامة بتنزانيا

ناهد_الباقر

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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