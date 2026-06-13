نهب أحذية ومعدات نجوم إنجلترا في سطو ضخم بأميركا

نهبت أحذية ومعدات نجوم إنجلترا لكرة القدم بشكل مفاجئ من شاحنة كانت في طريقها إلى مقر تدريبات الفريق في كانساس سيتي الأميركية قبل أولى مباريات المنتخب في كأس العالم 2026.
وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم السبت، أنه تم نهب معدات التدريب أيضاً الخاصة بـ “الأسود الثلاثة” إضافة إلى كرات القدم أثناء انتقال البعثة من فلوريدا إلى كانساس سيتي، في عملية وصفت بـ “السرقة الضخمة”.
وأقامت إنجلترا معسكراً تحضيرياً قبل كأس العالم في فلوريدا، إذ فازت في 3 مباريات على نيوزيلندا وكوستاريكا وفريق ميامي يونايتد المحلي.
وقبل سفر الفريق إلى مقر إقامته الرسمي بكأس العالم في كانساس سيتي، أرسلت البعثة الأمتعة مسبقاً من فلوريدا، إلا أنه وفقاً لـ “ديلي ميل” تمت سرقة المعدات في عملية سطو على الشاحنة، ويسابق أفراد المنتخب الزمن لتوفير أحذية جديدة للاعبين.
وأضاف التقرير: كما شملت المعدات المسروقة أدوات المدرب توماس توخيل التدريبية وطاولات التدليك.
ولفت التقرير إلى أنه لم يتبق في الشاحنة سوى كرة قدم واحدة، ويُقال إن طاقم منتخب إنجلترا لا يزال يحاول معرفة ما تمت سرقته بالضبط وكيف حدث ذلك، وقامت الشرطة بالتدخل.
كما كشفت “ديلي ميل”: هناك شكوك بأن سائقي شاحنة لنقل المعدات قد يكونون متورطين.
وتبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كرواتيا، يوم الأربعاء، وسيكون لهذا الحادث تأثير كبير على الاستعدادات.
العربية نت
هبة علي
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