القوات المسلحة تدمر 141 عربة قتالية ومخازن أسلحة وتقضي على العشرات من عناصر المليشيا في 4 محاور

أعلنت القوات المسلحة، اليوم أنها تمكنت من تدمير 141 عربة قتالية وعدد من مخازن الأسلحة، والقضاء على العشرات من العناصر المعادية وإصابة أعداد أخرى، واستلام كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، وذلك في 4 محاور خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان اليوم، أن ما تحقق تم في محاور دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، مشيرة إلى إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة.

نص البيان:

القيادة العامة للقوات المسلحة

تعميم صحفي

تواصل قواتكم المسلحة والقوات المساندة دك أوكار التمرد وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور العمليات، حيث تمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو 2026م وحتى تاريخه من إلحاق خسائر كبيرة بمليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، وذلك على النحو الآتي:

محور دارفور:

تم تدمير 29 عربة قتالية للمليشيا، والقضاء على عشرات العناصر المتمردة، كما تم تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، منها عدد 2 مخزن ذخيرة، وعدد 2 مخزن عتاد عسكري، عدد 2 مخزن ذخائر خاص بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تدمير مستودع وقود رئيسي كان يستخدم في دعم وإمداد عمليات المليشيا.

محور كردفان:

حققت قواتنا انتصارات كبيرة أسفرت عن تدمير 91 عربة قتالية للمليشيا الإرهابية، والقضاء على عشرات المتمردين، وإفشال محاولاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

محور النيل الأبيض:

تم إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة

محور النيل الأزرق:

تمكنت قواتنا من تدمير 21 عربة قتالية للمليشيا المتمردة، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبذلك بلغ إجمالي ما تم تدميره خلال الفترة المذكورة 141 عربة قتالية، فضلاً عن مقتل عشرات العناصر المعادية وإصابة أعداد أخرى، واستلام كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

وتؤكد القوات المسلحة أن العمليات مستمرة حتى القضاء على المليشيا الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى والمفقودين .

نصر من الله وفتح قريب

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة