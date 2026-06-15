الداخلية المصرية كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للنصب ومحاولة بعض الأشخاص إجباره على بيع منزله بثمن بخس وتهديده بإيذائهم إذا لم يتم التوصل لحلول لمشكلته، وإدعائه بتواطؤ العاملين بقسم شرطة الخصوص بالقليوبية ضده.بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليويبة) وبإستدعائه تبين معاناته من إضطراب نفسى ، وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) نفى صحة إدعاءات المذكور، وعلل قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لمروره بحالة نفسية سيئة إثر إنفصاله عن زوجته وعدم تمكنه من رؤية أنجاله أدت إلى إهتزازه نفسياً، وإمتناعه عن تلقى العلاج.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على شقيقه بحسن رعايته. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مريض نفسى .. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بإجباره على بيع منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.