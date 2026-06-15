بنك السودان يشترط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب لمنح رخص استيراد الوقود

أصدر بنك السودان المركزي، توجيهات صارمة وضوابط جديدة ومشددة لتنظيم عمليات استيراد المشتقات البترولية وضمان ملاءة والتزام الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، مشترطاً إيداع ضمان عيني ضخم من الذهب قبل منح أية موافقة للاستيراد.

وفقاً لخطاب رسمي صدر أمس ممهور بتوقيع محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، فقد تقرر ربط إصدار، شهادة عدم الممانعة، لشركات استيراد المواد البترولية بتقديم كفالة عينية عالية القيمة تتمثل في إيداع الذهب لدى السلطات الرسمية كخطوة استباقية إلزامية.

ونص القرار الصادر على عدم إصدار شهادة عدم ممانعة لأية شركة ترغب في استيراد المشتقات البترولية، إلا بعد ورود إفادة رسمية من مصفاة السودان للذهب، تفيد بقيام الشركة المعنية بإيداع ضمان عيني مقداره (200) كيلوجرام من الذهب عيار (21).

ويهدف الإجراء لإحكام الضوابط المنظمة لعمليات استيراد المنتجات البترولية والتي تبدأ بإصدار شهادة عدم الممانعة من وزارة الطاقة والنفط، والتي بموجبها تقوم وزارة التجارة لاحقاً بإصدار إذن الاستيراد النهائي للمستثمرين عبر منصة (بلدنا) الرقمية.

ودعت محافظ البنك المركزي في خطابها إلى اعتماد آلية تنسيق رقمي فوري، قائلة: “نرجو اعتماد الربط عن طريق الإيميل المباشر مع المصفاة والتنسيق المباشر بين وزارة الطاقة والنفط ومصفاة السودان للذهب للتحقق من استيفاء هذا الشرط قبل إصدار شهادة عدم الممانعة”.

وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يُعمل به رسمياً وبصورة فورية اعتباراً من تاريخ اعتماده، مشدداً على أنه ينطبق دون استثناء على جميع طلبات استيراد المنتجات البترولية المقدمة عبر منصة (بلدنا) الإلكترونية، لضمان الجدية المالية وتوفير غطاء حقيقي للعمليات الاستيرادية الكبرى بالبلاد وحماية الاقتصاد الوطني.