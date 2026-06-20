فتنة ” جبال الذهب ” بين الخرطوم والقاهرة

من وراء فتنة “جبال الذهب” بين القاهرة والخرطوم؟.. مصر تنفي مزاعم إنشاء 108 مناجم لتعدين الذهب والمعادن النفيسة شمال السودان.. وقتلى وجرحى سودانيون في قصف جوي مجهول قرب الحدود المصرية

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان رسمي صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري ادعت فيها قوله “إبرام بلاده عقوداً استثمارية استراتيجية ضخمة ذات أبعاد سيادية وقومية تشمل مربعات تعدينية بالغة الثراء بموارد الذهب والمعادن النفيسة وذلك في إطار شراكة كاملة مع الحكومة السودانية”

قبل يومين أدى قصف جوي استهدف مناطق للتعدين الأهلي عن الذهب في أقصى شمال السودان بالقرب من الحدود مع مصر يومي الثلاثاء والأربعاء إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط المعدنين التقليديين

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها توثق غارات نفذتها طائرات حربية أو طائرات مسيرة استهدفت بصورة مباشرة مواقع التعدين المنتشرة حول منطقة جبل العقيدات

وتعد هذه المنطقة، إلى جانب الجبل الأحمر من أكبر مناطق التعدين الأهلي عن الذهب في شمال السودان حيث يعمل آلاف المعدنين التقليديين وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أوسيف بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد

وبحسب إفادات عدد من العاملين في التعدين الأهلي، فإن طائرات حربية وطائرة مسيرة واحدة على الأقل شنت، يوم الثلاثاء، غارات مباشرة على مواقع مكتظة بالمعدنين، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في الحال وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

أشارت مصادر محلية إلى أن القصف تجدد مرة أخرى في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد من حجم الخسائر البشرية وحالة الذعر بين العاملين في المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن سقوط مقذوفات أطلقتها طائرات مجهولة الهوية.

العربية نت