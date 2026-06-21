رونالدو وموبوتو وانتقام التاريخ

بعد 52 سنة، لا يبقى شىء على حاله.. الدنيا وبلدانها وأهلها.. وكرة القدم وقوانينها وحساباتها.. وحين أطلق الحكم القطرى عبد الرحمن الجاسم صفارة النهاية لمباراة البرتغال والكونجو الديمقراطية أمس الأول فى مونديال 2026.. كانت لحظة تستحق العودة إلى الوراء لنرى كيف تغيرت الدنيا وتغير معها كل شىء.

ولا أقصد انشغال إعلام العالم بكريستيانو رونالدو الذى أصبح فى هذه المباراة صورة باهتة للنجم الكبير الذى كان.. إنما أقصد الكونجو الديمقراطية التى منذ 52 سنة كانت تحمل وقتها اسم زائير وبعد فوزها ببطولة أمم أفريقيا 1974 فى مصر.. أصبحت ثالث دولة أفريقية تتأهل للمونديال بعد مصر والمغرب وأول دولة جنوب الصحراء الأفريقية.

وكانت مشاركتها فى المونديال الألمانى 1974 فرصة لم يتردد الرئيس موبوتو فى استغلالها لمزيد من الدعاية والوجاهة الكروية والسياسية.ودفع الكثير من المال ليكتب اسم زائير فوق اللوحات الإعلانية حول كل ملاعب المونديال.. وقدم للاعبى المنتخب مكافآت مالية ضخمة لكن سرقها منهم رجال الرئيس، ووعودا هائلة إن فازوا بأى مباراة فى ألمانيا.. ولم يتحقق أى انتصار وخسرت زائير مباراتها الأولى أمام اسكتلندا بهدفين.. وخسرت مباراتها الثانية بتسعة أهداف أمام يوجوسلافيا.وانتظر الجميع خسارة ثقيلة أيضا أمام البرازيل فى المباراة الثالثة.. فأرسل موبوتو للاعبى المنتخب تهديدا رئاسيا صريحا وقاسيا وأنهم إذا خسروا أمام البرازيل بأكثر من ثلاثة أهداف فلن يعودوا إلى كينشاسا أحياء.. وبعد الهدف البرازيلى الثالث.

حاول لاعبو زائير التماسك العشر دقائق الباقية وكانوا يلعبون من أجل حياتهم..

وبالفعل عادوا إلى بلدهم أحياء.. لكن عاقبهم الرئيس موبوتو وصادر ممتلكاتهم ورفض الاحتراف الخارجى لأى لاعب منهم.. وبعد ثلاث سنوات ثار الناس وغادر موبوتو ليموت فى المنفى.. وبعد حرب أهلية دامت خمس سنوات سقط بسببها خمسة ملايين قتيلا.. عاد اسم الكونجو الديمقراطية.. وعادت الحياة والسلام والأحلام وعادت أيضا كرة القدم.

وتأهلت الكونجو الديمقراطية للمرة الثانية فى تاريخها لمونديال 2026 فى نفس المجموعة مع البرتغال وكولومبيا وأوزباكستان.. ورغم أنهم لم يكونوا نفس اللاعبين الذين سافروا إلى ألمانيا 1974.. لكن كانوا يعرفون ما جرى أثناء وبعد مشاركة بلدهم فى مونديالها الأول.. ولم يلعبوا أمام البرتغال مهددين بالموت لكن لم يتوقع لهم أحد التعادل مع البرتغال ورونالدو.. وأن يسجل يوان ويسا أول هدف لبلده فى المونديال قبل نهاية الشوط الأول بعد أن تقدمت البرتغال بهدف لجواو تيفيز بعد 6 دقائق فقط على بداية المباراة.. ولم يفرح لاعبوها فقط بهذا التعادل إنما بالانتقام من تاريخ حزين سياسيا وكرويا أيضا.

ايهاب الجنيدي – المصري اليوم

