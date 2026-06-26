مكافحة التهريب بالشمالية تحبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر وتضبط متهمين بكريمة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية – فرع كريمة، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الأسلحة والذخائر، وذلك في عملية نوعية نُفذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة، في إطار الجهود المستمرة لحماية البلاد والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات موثوقة تفيد بوجود عربة (بوكس) تتحرك بصورة مشبوهة بالقرب من طريق كريمة – السليم، حيث رصدت العربة وهي تسير بسرعة عالية، لتبدأ عملية مطاردة ميدانية انتهت بإيقافها وضبطها، وكان على متنها متهمان.

وبعد إخضاع العربة للتفتيش الدقيق، عثرت القوة على عدد من الطرود، اتضح أنها تحتوي على أسلحة وذخائر متنوعة شملت مدفع رشاش دوشكا، وعشرين بندقية آلية (كلاش)، وبندقية (G3) واحدة، وبندقية رشاش يوغسلافي، إلى جانب خمس عشرة دانة (RPG). وقد اتخذت السلطات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تمهيداً لتقديمهما للعدالة.

وأشاد السيد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، مدير عام قوات الجمارك المكلف، بالاحترافية واليقظة التي تحلت بها القوة المنفذة، مجدداً التأكيد على استمرار القوات في أداء رسالتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار.

من جانبه، أثنى السيد اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، على الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو فرع كريمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد كفاءة قوات مكافحة التهريب في التعامل مع المعلومات الميدانية وإحكام الرقابة على مسارات التهريب.

وفي كلمته للمكتب الصحفي لقوات الجمارك أشاد العميد شرطة عاطف الرضي، مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، بالأداء المتميز للقوة المنفذة، مثمناً سرعة الاستجابة والتنسيق المحكم الذي أسهم في نجاح العملية .

فيما أكد العقيد شرطة ياسر هاشم، مدير فرع مكافحة التهريب بكريمة، أن الفرع سيواصل تنفيذ واجباته بكل حزم، والتصدي لكافة محاولات تهريب الأسلحة والسلع المحظورة، تعزيزاً لحمايةً الوطن والمجتمع.

سونا