أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي.. كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس:

– نجدد استعدادنا للسفر فوراً إلى الخرطوم

– سرّني كثيراً أن أسمع ممثل السودان يؤكد أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد قبل على ما يبدو ولم يرفض أحدث مقترح للسلام

– جرى تطوير هذه المبادرة مؤخراً من خلال مشاورات وثيقة مع وزير الخارجية السوداني وأعضاء آخرين في مجلس السيادة بالتنسيق مع شركائنا المصريين كما لقيت ترحيباً من شركائنا السعوديين

– نرحب بحرارة بهذا التطور المشجع ونجدد استعدادنا للسفر فوراً إلى الخرطوم مع شركائنا للإعلان عن هذه المبادرة ودفعها قدماً

– إن المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة هي المساعدة في إنهاء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

– فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.. واصلت الولايات المتحدة، خلال العام الماضي التواصل بشكل منتظم مع المسؤولين السودانيين عقب توصلها إلى أن أسلحة كيميائية قد استُخدمت في عام 2024

الشرق