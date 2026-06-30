أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي.. كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس:
– نجدد استعدادنا للسفر فوراً إلى الخرطوم
– سرّني كثيراً أن أسمع ممثل السودان يؤكد أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد قبل على ما يبدو ولم يرفض أحدث مقترح للسلام
– جرى تطوير هذه المبادرة مؤخراً من خلال مشاورات وثيقة مع وزير الخارجية السوداني وأعضاء آخرين في مجلس السيادة بالتنسيق مع شركائنا المصريين كما لقيت ترحيباً من شركائنا السعوديين
– نرحب بحرارة بهذا التطور المشجع ونجدد استعدادنا للسفر فوراً إلى الخرطوم مع شركائنا للإعلان عن هذه المبادرة ودفعها قدماً
– إن المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة هي المساعدة في إنهاء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم
– فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.. واصلت الولايات المتحدة، خلال العام الماضي التواصل بشكل منتظم مع المسؤولين السودانيين عقب توصلها إلى أن أسلحة كيميائية قد استُخدمت في عام 2024
الشرق
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسعد بولس: نجدد استعدادنا للسفر فوراً إلى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.