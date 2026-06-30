بريطانيا تطلب جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان بشأن الابيض

لندن تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض التي تشهد توترات عسكرية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم، إن المناقشة بشأن مدينة الأبيض، قد تُعقد الجمعة المقبل.

وجاء الطلب، الذي قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا، بعد تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها يحشدون قواتهم حول مدينة الأبيض، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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