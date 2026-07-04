البرهان يلتقي مبعوث الرئيس اليوغندي

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته مع جمهورية يوغندا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، مدير جهاز المخابرات الخارجية ومبعوث الرئيس اليوغندي السفير جوزيف أكووت، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ونقل المبعوث اليوغندي إلى رئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس يوري موسيفيني، مؤكداً اهتمام بلاده بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان.

من جانبه، جدد السفير جوزيف أكووت موقف يوغندا الرافض لإقامة أي كيانات موازية للسلطة في السودان، مشدداً على دعم بلاده لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وحرصها على أمنه واستقراره، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

سونا