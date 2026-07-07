يورجن كلوب يوافق على تدريب منتخب ألمانيا خلفا لناجلسمان

كشفت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، وافق على تولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، خلفًا ليوليان ناجلسمان، وذلك عقب خروج “المانشافت” من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقا للتقارير، توصل كلوب إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء المنتخب واستعادة مكانته على الساحة الدولية بعد الإخفاق في المونديال.

وجاء التحرك من جانب الاتحاد الألماني عقب الخروج المبكر من كأس العالم، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الغضب داخل الأوساط الرياضية الألمانية، لتتجه الأنظار سريعًا نحو كلوب باعتباره أحد أبرز المدربين في العالم وصاحب خبرات كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية، ليبدأ كلوب رحلة جديدة مع منتخب بلاده، وسط آمال كبيرة في قيادة “المانشافت” للعودة إلى منصات التتويج خلال الاستحقاقات المقبلة.

صدى البلد