الجيش .. إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ القيادة العامة للقوات المسلحة

٠٧ يوليو ٢٠٢٦م تعميم صحفي

بعون الله وتوفيقه، تمكنت دفاعاتنا الأرضية ظهر اليوم ، من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية من طراز FH – 95 شمال الاندرابة على طريق الصادرات . نصرٌ من الله وفتحٌ قريب

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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