الهلال والمريخ يشاركان في بطولة سيكافا بكيجالي

يشارك ناديا الهلال والمريخ في بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم (سيكافا) والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 24 يوليو إلى 7 أغسطس، بمشاركة 12 فريقاً.

وتسحب القرعة 10 يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات بملعب “أماهورو”، و يشارك في البطولة بجانب الهلال والمريخ من السودان، الجيش ورايون من رواندا، سيمبا وسينغيدا من تنزانيا، فايبرز من أوغندا، قورماهيا من كينيا، جاموس من جنوب السودان، الحرس من جيبوتي، مقديشو سيتي من الصومال وكي اف زد من زنجبار.

سونا