اقترب كأس العالم 2026 من محطته الأخيرة، بعدما اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي بتواجد فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين. ومع تقارب مستويات الرباعي، تبدو مهمة توقع طرفي النهائي معقدة، إلا أن تحليل الأرقام والمستوى الفني حتى الآن يمنح أفضلية طفيفة لمنتخبين على حساب الآخرين.

وبناءً على أداء المنتخبات في البطولة، يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يكون نهائي كأس العالم 2026 بين فرنسا والأرجنتين.

وجاء هذا التوقع استنادًا إلى عدة عوامل فنية وإحصائية، وليس إلى التاريخ أو أسماء اللاعبين فقط.

ومن وجهة نظر الذكاء الاصطناعي تبدو فرنسا الفريق الأكثر توازنًا في البطولة حتى الآن، بعدما قدمت أفضل مزيج بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، كما أنها صاحبة أقوى هجوم بين فرق نصف النهائي، إلى جانب امتلاكها أفضل فارق أهداف، مع قدرة واضحة على حسم المباريات أمام المنافسين أصحاب التنظيم الدفاعي. كما أن كتيبة ديدييه ديشامب نجحت في الوصول إلى نصف النهائي دون الحاجة لخوض وقت إضافي في ربع النهائي، وهو ما يمنحها أفضلية بدنية نسبية قبل مواجهة إسبانيا.

أما في المواجهة الثانية، فيرى أن الكفة أكثر تقاربًا بين إنجلترا والأرجنتين، لكن الأفضلية تميل بشكل طفيف إلى بطل العالم.

فرغم استقبال الأرجنتين أهدافًا أكثر من منافستها، فإنها أظهرت شخصية استثنائية في الأدوار الإقصائية، بعدما قلبت تأخرها أمام مصر إلى فوز مثير، ثم تجاوزت سويسرا بعد مباراة شاقة، وهو ما يعكس قدرتها على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى.

وفي المقابل، تعتمد إنجلترا بشكل كبير على تألق جود بيلينجهام وهاري كين، لكنها لم تقدم حتى الآن نفس القدر من الإقناع الهجومي الذي ظهر به منافسوها، من وجهة نظر الذكاء الاصطناعي.

ولا يعتمد هذا التوقع على المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ إن فرنسا الحالية تختلف فنيًا عن النسخ السابقة رغم خسارتها آخر مواجهتين أمام إسبانيا، بينما لا تحمل مباريات إنجلترا والأرجنتين في السنوات الأخيرة قيمة كبيرة بسبب غياب المواجهات المباشرة الحديثة بين المنتخبين. لذلك كان معيار التقييم الأساسي هو مستوى الأداء في البطولة الحالية، والتوازن التكتيكي، والأرقام الهجومية والدفاعية، ومدى قدرة كل منتخب على التعامل مع المباريات الإقصائية.

وبناءً على هذه المعطيات، يبقى الترشيح الأقرب هو فرنسا لتجاوز إسبانيا، والأرجنتين لعبور إنجلترا، ليضرب المنتخبان موعدًا في نهائي مرتقب يعيد إلى الأذهان مواجهة نهائي مونديال 2022، مع التأكيد أن الفوارق بين المنتخبات الأربعة تبدو ضئيلة، ما يجعل أي مفاجأة واردة بقوة.

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