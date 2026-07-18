سوداتل .. توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35%

اعتمدت مجموعة سوداتل للاتصالات في اجتماع جمعيتها العمومية العادي الثالث والثلاثين الذي عُقد إسفيرياً أمس، الحسابات الختامية المراجعة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025، وأجازت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من صافي أرباح الشركة للعام 2025 بعد خصم الحوافز والمكافآت، إلى جانب إجازة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025.

كما انتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد لدورة مدتها أربع سنوات، وذلك بحضور المراجع العام وممثلي الجهات الرقابية سلطة تنظيم أسواق المال، سوق الخرطوم للأوراق المالية، والمسجل التجاري العام، فضلاً عن الإدارة التنفيذية لسوداتل.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة سوداتل الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر بالحضور من المساهمين وممثلي الجهات الرقابية، مشيراً إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة على المستويين الداخلي والخارجي بفضل الجهود المبذولة من الإدارة العليا، متقدماً بالشكر لكل العاملين وللإدارة التنفيذية للمجموعة.

وأكد أن الإدارة التنفيذية والعاملين كان لهم الفضل الكبير فيما تحقق من إنجازات ونجاحات باهرة، موضحاً أن من أبرزها المساهمة الكبيرة لمجموعة سوداتل في حماية وتأمين الاقتصاد السوداني طيلة فترة الحرب، والدور المحوري في عمليات التحول الرقمي وما قدمته (سوداني) من خدمات أساسية للشعب السوداني، إلى جانب المشاركة في المشروع الضخم (أفريكا هورايزون) الذي يمثل إضافة كبيرة للسودان والإقليم، فضلاً عن تحقيق أرباح نقدية بلغت 117,500,000 دولار في العام 2025 وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس المجموعة.

وجدد في ختام كلمته شكره لكل العاملين في ربوع السودان وفي قارتي أفريقيا وآسيا، مؤكداً أن ما تم يمثل أكبر حافز ودليل على تقدم الشركة، داعياً إلى المضي قدماً لترتقي سوداتل أكثر باعتبارها منارة للسودان.

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل م. مجدي طه بأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي الجهات الرقابية، موضحاً أن العام 2025 كان عاماً استثنائياً بما حققته سوداتل من أرباح هي الأعلى منذ التأسيس، مؤكداً أن ذلك لم يكن مصادفة بل ثمرة للعمل الجاد والجهد الشاق وتفاني جميع العاملين.

وأثنى طه على العاملين بالمجموعة، مؤكداً أن عملهم كان استثنائياً وأن ولاءهم وجهدهم المتعاظم كان سبباً في الوصول إلى هذه النتائج. كما امتد شكره لمجلس الإدارة على دعمه غير المحدود الذي كان سبباً في النجاح الكبير بعد توفيق الله تعالى. وأكد في ختام كلمته الاستمرار في هذا النهج من الأداء في هذا العام والذي يليه بمشيئة الله من نجاح إلى آخر.

وقد أشادت الجهات الرقابية بالجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين، من حيث التنظيم والإعلام ودعوة أعضاء الجمعية والدقة والتقنية العالية المصاحبة لإدارة فعاليات الاجتماع. كما أكدت اطمئنانها على التزام سوداتل بكافة المطلوبات والإجراءات بشفافية عالية على كل المستويات، مما مكّن من نجاح الاجتماع إسفيرياً.

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بما تحقق على يد الإدارة التنفيذية ورئاسة المجلس، مثمنين حرصهم الكبير على سوداتل ومؤكدين ثقتهم في قدرتهم على إنجاح وتطوير العمل والنهوض بالشركة.

سونا