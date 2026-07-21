تمبور يهاجم اجتماعات نيروبي: “ستنتهي بصور تذكارية”

شنّ والي ولاية وسط دارفور، مصطفى تمبور، هجوماً حاداً على اجتماعات قوى إعلان المبادئ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي لبحث إنهاء الحرب في السودان، معتبراً أنها لن تحقق أي نتائج عملية، وأنها ستنتهي – على حد تعبيره – بـ”التقاط صور تذكارية وحجوزات عودة إلى عواصم دول أفريقية وعربية”.

وأكد تمبور، في منشور على صفحته “بالفيسبوك”، أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي للبنادق وتجهيز المتحركات القتالية، مشدداً على أن حسم الحرب يتطلب، من وجهة نظره، مواصلة العمليات العسكرية للقضاء على ما وصفه بـ”مليشيا الدعم السريع” وإنهاء بؤر التمرد.

وقال إن أي عملية سياسية يجب أن تكون نابعة من إرادة سودانية خالصة، وفي التوقيت الذي يحدده السودانيون أنفسهم، رافضاً أي ضغوط أو تدخلات خارجية أو محاولات لفرض حلول سياسية من الخارج.

وأضاف أن أي تحركات خارجية من هذا النوع ستقابل – بحسب قوله – بمزيد من الدعم الشعبي للقوات المسلحة والحكومة، مؤكداً استمرار مساندة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية.

التيار