طائرات جديدة لسودانير وسفن لتعزيز الأسطول الوطني

أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني قرب إضافة طائرات جديدة إلى أسطول الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، إلى جانب إدخال سفن جديدة للملاحة البحرية، مؤكداً، في تصريحات صحافية اليوم، أن قطاعات النقل ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن إعادة تأهيل وصيانة الطرق البرية تتطلب تمويلاً كبيراً بعد تدهورها بفعل الحرب وضعف الصيانة، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية تعتمد على عائدات رسوم العبور فقط، وهي ضعيفة وغير كافية..

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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