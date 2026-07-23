عريضة تطالب بطرد الأرجنتين من المونديال مدى الحياة

العريضة تتهم فيفا وتقترب من دخول موسوعة جينيس

أثارت عريضة إلكترونية تطالب بحرمان منتخب الأرجنتين من المشاركة في كأس العالم بشكل دائم تفاعلًا واسعًا، بعدما جمعت أكثر من 23 مليون توقيع من مختلف أنحاء العالم، لتصبح واحدة من أكثر العرائض انتشارًا في التاريخ.

وبحسب ما نشرته شبكات عدة مثل آر إم سي ويورو سبورت، فقد حملت العريضة اسم “Argentina Out” (أخرجوا الأرجنتين)، ووقّع عليها 23,316,108 أشخاص من نحو 170 دولة، متجاوزة بفارق كبير الهدف الأولي الذي حدده منظموها والمتمثل في 5 ملايين توقيع.

واتهمت العريضة، التي انطلقت خلال مونديال 2026، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وحكام المباريات بالانحياز لصالح منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي، وجاء في نصها: “لماذا يتعين على بقية المنتخبات خوض البطولة إذا كان الفائز معروفًا مسبقًا؟ استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم وأعطوا فرصة عادلة للجميع”.

غير أن المنتخب الأرجنتيني فشل في التتويج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، حيث خسر المباراة النهائية على يد نظيره الإسباني 0-1.

وشهد مشوار المنتخب الأرجنتيني في البطولة جدلًا تحكيميًا واسعًا، لاسيما مباراة مصر في ثمن النهائي.

اقتربت من رقم قياسي عالمي

وأشارت التقارير إلى أن عدد الموقعين على العريضة جعلها تقترب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ لم يفصلها سوى أقل من مليون توقيع عن الرقم القياسي لأكثر عريضة توقيعًا في التاريخ.

ولا يزال هذا الرقم مسجلًا باسم حملة “يوبيل 2000″، التي أُطلقت عام 1997 للمطالبة بإلغاء ديون الدول الفقيرة، ونجحت آنذاك في جمع أكثر من 24 مليون توقيع، وفقًا لموسوعة جينيس.

دون أي تأثير على قرارات فيفا

ورغم الانتشار الكبير للعريضة، فإنها لم تُحدث أي تأثير على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي لم يستجب للمطالب الواردة فيها.

وبعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، اختتم منظمو العريضة رسالتهم بعبارة “فيفا تجاهلتنا، لكن إسبانيا أوفت بوعدها… شكرًا لإسبانيا”.

ورغم الضجة التي صاحبت العريضة، فإنها بقيت مجرد مبادرة إلكترونية دون أي أثر قانوني أو رياضي على مشاركة المنتخب الأرجنتيني في البطولات الدولية.

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