مناوي: عودة المسرح تعني عودة الحياة إلى العاصمة

أكد حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، أن عودة المسرح تمثل عودة الحياة إلى العاصمة، مشدداً على أن الثقافة والفنون والشعر تسهم في إعادة الروح إلى المجتمع وترسيخ قيم التعايش السلمي والوحدة الوطنية.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم بالخرطوم وفداً من مؤسسة “إبحار للآداب والفنون ومسرح الأطفال”، الذي كرمه تقديراً لإسهاماته في دعم المسرح القومي السوداني ومسرح الأطفال، ومشاركته في تأهيل المسرح عبر توفير الكراسي وأنظمة الإضاءة، بما أسهم في استئناف أنشطته الثقافية.

ورحب سيادته بالوفد، مؤكداً أن دعم المؤسسات الثقافية والفنية يعد واجباً وطنياً، وأن إعادة تأهيل المسرح تأتي في إطار الإسهام في استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز دور الثقافة في بناء السلام والتماسك المجتمعي.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة “إبحار” أن تكريم القائد مناوي يأتي ضمن برنامج لتكريم عدد من الرموز الوطنية والشخصيات القومية، تقديراً لإسهاماتهم في دعم الثقافة والفنون، مشيراً إلى أن دعمه للمسرح القومي السوداني كان له أثر واضح في إعادة الحياة إلى هذا الصرح الثقافي وتمكينه من استئناف رسالته الفنية.

سونا