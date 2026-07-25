ترامب يشعل فتيل أزمة مع نجم عالمي ويصفه “بالعنصري”

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتيل أزمة جديدة مع نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، عندما وجّه إليه اتهامات بالعنصرية خلال إجابته على سؤال حول الجدل الأزلي بشأن هوية أعظم لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال ترامب إن مايكل جوردن، الذي وصفه بالصديق ورفيق لعب الجولف، يتفوق على جيمس دون منازع، مضيفًا: “أعتقد أنّ ليبرون ربما يكون عنصريًا، أو ربما لا يحبّ ترامب، لا أعرف. أنا لا أحبّ سوى الأشخاص الذين يحبّونني، لذلك سأختار مايكل جوردن بلا تردّد”.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي أي توضيحات أو أدلة تدعم اتهامه الخطير بحق جيمس، الذي أعلن يوم الجمعة الماضي انتقاله إلى صفوف فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز استعدادًا للموسم المقبل، والذي سيكون الـ24 له في مسيرته الاحترافية بالدوري الأمريكي للمحترفين.

ويملك جيمس، سجلاً حافلاً بالإنجازات؛ حيث توّج بلقب بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين في 4 مناسبات، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري وجائزة أفضل لاعب في المباريات النهائية أربع مرات لكل منهما، ما يجعله أحد أبرز الأساطير في تاريخ اللعبة.

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