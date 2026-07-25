مناوي: تحرير بارا وأم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ بعد عمليات عسكرية نوعية محكمة

حاكم دارفور مني أركو مناوي:

تمكنت القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة من تحرير مناطق بارا وأم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ بعد عمليات عسكرية نوعية محكمة

-كبدنا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

-ما تحقق اليوم ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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