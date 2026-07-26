ظل الأخ الدكتور أمين حسن عمر حاضراً وفاعلا ًفي نبض الوطن، لم يغب يوماً عن متابعة وملاحقة الأحداث بالتحليل العميق والرؤى الثاقبة والاستشراف المُبصِر. ■ عودة الدكتور أمين حسن عمر إلى الخرطوم من تباشير عافية الوطن، عودته تعني عودة الروح إلى مجالس الفكر والمدارسة والنظر في واقع وحاضر بلادنا العزيزة. ■ أهلاً بالدكتور أمين حسن عمر، رائد مجالس الفقه والعلم وجميل النشيد. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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