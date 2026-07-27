أصالة تكشف كواليس شائعة انفصالها: خلاف منزلي تحوّل إلى “ترند”

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل الذي رافق شائعة انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن مؤكدة أن زواجهما لم ينته كما روج البعض وأن ما حدث ليس سوى خلاف عابر وجد طريقه للعلن.
وأوضحت أصالة أن تفاصيل الواقعة لم تصدر عنها أو عن زوجها، بل خرجت من داخل المنزل بعد أن نقلتها عاملة كانت تساعدهما، قبل أن تتلقفها صفحات التواصل الاجتماعي وتتحول سريعاً إلى قصة تتصدر النقاشات، وسط تكهنات لا أساس لها.
وقالت إن ما جرى كان مجرد مشادة طبيعية قد تحدث في أي بيت، لكنها فوجئت بحجم التفاعل معها، معتبرة أن الشخص الذي سرّب التفاصيل كان يسعى إلى لفت الأنظار وإثارة الجدل، وهو ما أسهم في تضخيم الواقعة ومنحها أبعاداً لا تعكس حقيقتها.
وأضافت أن العصبية جزء من طباعها وطباع زوجها، لذلك فإن وقوع الخلافات بينهما أمر طبيعي لا يختلف عما يحدث في أي علاقة زوجية، مؤكدة أن الاختلاف لا يعني نهاية الحب أو انهيار العلاقة.
واختتمت أصالة حديثها بالتأكيد أن ما يجمعها بزوجها أكبر من أي خلاف عابر، مشيرة إلى أن الحب والاحترام المتبادل هما الأساس، وأن تحويل المشكلات اليومية إلى شائعات عن الطلاق يعكس الهوس المتزايد بتفاصيل حياة المشاهير.
المصدر: RT
اسماء عثمان
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