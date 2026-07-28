ممثل جامعة الدول العربية يحي القوات المسلحة السودانية لدورها في الحفاظ علي وحدة السودان

أشاد ممثل جامعة الدول العربية دكتور بهجت محمد ابو النصر بالقوات المسلحة السودانية التي حققت انتصارات كبيرة وعملت في الحفاظ على وحدة السودان ضد المهددات الامنية الكبيرة التي واجهته مؤخرا.

وأضاف لدى مخاطبته اليوم ورشة تطوير قطاع النقل النهري في السودان تحت شعار “نقل نهري آمن ومستدام” تحت إشراف وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون ورعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار بفندق السلام روتانا بالخرطوم، اضاف أن الورشة الحالية تعمل على تشخيص المعوقات والعمل على تحقيق التنمية في السودان وان شبكة السودان النهرية كبيرة و لها أهمية قصوي حيث يمثل نهر النيل اضافة لبعده التاريخي ، موردا مهما للنقل والسياحة وتحسين العلاقات بين الدول من خلال حركة الركاب والبضائع ذهاثا وايابا.

وأضاف دكتور بهجت أن بناء منظومة متكاملة لتطوير النقل النهري في السودان امر مهم لانه يخفف الضغط علي طرق النقل الاخري، مشيرا إلى أن اهمية الحفاظ على البيئة والمياه النظيفة من خلال استخدام النقل النهري ، مؤكدا أن الاستفادة من الكوادر الوطنية في السودان امر مهم لأنها تحقق التطور المنشود .

مطالبا بأهمية تنفيذ مخرجات الورشة التي تعتبر ذات اهمية خاصة حيث شرفها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار وعدد من المسؤلين، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية ستعمل علي تنفيد المخرجات التي توصي بها الورشة مشيدا بكل بالذين لبو الدعوة من أجل مناقشة علمية تحقق مطلوبات تطوير النقل النهري في السودان.

سونا