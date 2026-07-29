اكتمال الترتيبات لتطوير وتجميل شارع المطار بالخرطوم

أكملت محلية الخرطوم الترتيبات لتطوير شارع المطار بالخرطوم باعتباره مدخلا للعاصمة وبوابة للبلاد.

ووجه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده الشارع اليوم برفقة جميع جهات الاختصاص بالمحلية بإزالة كافة الملاحظات على امتداد الطريق من التشوهات البصرية والمخالفات الهندسية والبيئية بجانب رعاية مشروعات الخضرة والتجميل والحدائق العامة على امتداد الطريق والإنارة وصيانة الأسفلت والأؤصفة والجزر الوسطية للطريق والمصارف بجانب مراجعة العلامات المرورية واللافتات الإعلانية مع الجهات المختصة والتأكد من طبيعة عمل الأنشطة التجارية على امتداد الشارع لتتواءم مع خصوصية الموقع كأحد المناطق الرئيسية الحاكمة بالبلاد.

وشدد البشير بالشروع فورا في وضع التوجيهات موضع التنفيذ والبدء في أعمال التطوير والتجميل وإزالة كافة الملاحظات.

مشيرا بأن العمل يأتي ضمن توجيهات السيد والي ولاية الخرطوم في إطار أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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