السودان يدين الهجمات العدوانية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة

أدانت حكومة السودان اليوم عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الهجمات العدوانية التي قامت بها الجماعات العراقية المساندة لإيران، على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة الشقيقة وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها.

نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تدين حكومة جمهورية السودان وتستنكر بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي قامت بها الجماعات العراقية المساندة لإيران، على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة الشقيقة وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفض السودان القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول أو يهدد أمنها وسلامة أراضيها، وتشدد على أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الأمن والسلم الإقليميين، مما يوسع دائرة التوتر في المنطقة، ويقلل من فرص نجاح مبادرات السلام التي تتبناها بعض دول الإقليم

وتجدد حكومة السودان تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها.