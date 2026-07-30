البرهان يلتقي السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالخرطوم، اليوم، وفد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) برئاسة السكرتير التنفيذي للهيئة ورقنى قبيهو، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم.

وأكد السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في تصريح صحفي أن زيارته إلى الخرطوم تأتي في إطار التشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام في السودان، معرباً عن بالغ تعاطفه مع جميع من فقدوا أرواحهم في الحرب.

وقال إن السودان يُعد من الدول المؤسسة لمنظمة إيغاد ويمثل أحد أهم أعضائها، مشيراً إلى مكانته التاريخية بوصفه جسراً يربط بين العالمين العربي والأفريقي، فضلاً عن دوره الإنساني الذي ظل لعقود ملاذاً لملايين اللاجئين من دول الجوار.

وأضاف أن الوفد وقف خلال زيارته على حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الخرطوم، مجدداً إدانة إيغاد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفاشر وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب.

وأشاد رئيس الوفد بما لمسه من صمود استثنائي للشعب السوداني، قائلاً إن الوفد شاهد في بورتسودان روحاً وطنية عالية وإصراراً كبيراً على تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل أفضل.

وشدد على أن مهمة إيغاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، مؤكداً أن السلام لن يُصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم.

وأضاف: “إن المفكرين والقادة السياسيين السودانيين هم الأقدر على صياغة مستقبل بلادهم وتحقيق السلام، بينما يقتصر دور إيغاد على التيسير وتقديم الدعم لكل جهد وطني يسهم في إنهاء الحرب.”

وأكد رئيس الوفد استعداد إيغاد لدعم جميع المبادرات والجهود التي يقودها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة السودان لتحقيق السلام والاستقرار، معرباً عن تقديره لالتزام رئيس مجلس السيادة بخيار السلام.

وأكد أن المنظمة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة السودانية لمساندة مساعي إحلال سلام دائم وشامل في البلاد.

سونا