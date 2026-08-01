النور القبة عمليات الاستلام متواصلة .. استسلام قوة من مليشيا الدعم السريع

أعلنت قوة من ميليشيا الدعم السريع تتبع المجموعة 26 ، أستسلامها، و تسليم نفسها للقوات المسلحة السودانية بكامل عتادها.

وقال القائد النور أحمد آدم، بـ(النور القبة)، الذي كان في استقبال المجموعة المستسلمة برفقة قيادات عسكرية من الجيش والمخابرات في تصريح صحفي اليوم ، إن القوات المسلحة والقوات النظامية استقبلت المجموعة التي أعلنت استسلامها، مؤكداً أن عمليات الاستلام المماثلة متواصلة، وأن عدداً من أفراد مليشيا الدعم السريع انضموا إلى القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الميليشيا “تفتقر إلى المبادئ والقضية والاستراتيجية”، معتبراً أن الدعم الكبير الذي تتلقاه من جهات أجنبية لن يغيّر من نتائج المعركة، وأن أهدافها لا تتجاوز المصالح الشخصية.

وهنأ النور أحمد آدم القوات المسلحة والقوات المساندة بما وصفه بالانتصارات التي تحققت في محاور بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، مؤكداً استمرار تراجع ميليشيا الدعم السريع في تلك المناطق.

ودعا المواطنين في دارفور وكردفان إلى عدم الانسياق وراء الفتن، وحث أفراد الميليشيا على تسليم أنفسهم والانضمام إلى القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الدولة السودانية ترحب بكل من يترك القتال ويعود إلى صفوفها، داعياً إلى توحيد الجهود من أجل بناء السودان.

من جانبه، قال القائد النقيب عثمان النور حسب خليل، أحد أفراد القوة التي سلمت نفسها، إنه انضم إلى القوات المسلحة قادماً من بارا مع المجموعة المستسلمة، داعياً زملاءه إلى اللحاق بهم وترك القتال.

وأضاف أن أسباب استسلامهم تعود إلى ما وصفه بالحرب ذات الطابع العنصري والجهوي، فضلاً عن شعورهم بالتهميش في حقوقهم.

سونا