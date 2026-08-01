تصريحات إسرائيلية عن اللجوء لمصر لتأمين الكهرباء

سلطت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الضوء على استمرار فشل الربط الكهربائي بين إسرائيل والأردن مما يجعل من التعاون مع مصر ضرورة حتمية لضمان أمن الطاقة الإسرائيلي.

وقالت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية إن رئيسة شركة “انلايت” عدي ليفيتان أكدت أن إسرائيل ليس لديها مفر من تعزيز الربط الإقليمي في بنى تحتية للكهرباء مع مصر نظرا لأن عرض الكهرباء في إسرائيل لن ينجح في تلبية جميع احتياجاتها.

وأضافت الصحيفة العبرية أن ليفيتان صرحت خلال مؤتمر سوق رأس المال الذي نظمته الصحيفة وبنك لئومي في حوار مع مراسل الصحيفة عيدان بنيامين بأنه من أجل تلبية الطلبات الهائلة على الكهرباء وتزويد السكان المتنامين ومزارع الخوادم بها ستكون إسرائيل مجبرة على استيراد الكهرباء.

وأشارت إلى أن ليفيتان ذكرت أن هذه المشاريع يمكن أن تكون مملوكة لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو مزيج من الجهات لكن إسرائيل تعتمد على وجود ربط إقليمي رغم النظرة السلبية لذلك مؤكدة أن مشروع الربط مع الأردن لم ينجح لذا فإن الربط مع مصر يجب أن ينجح.

ونادت ليفيتان رئيس هيئة الكهرباء أمير شافيت بالموافقة على مشروع الربط مع مصر لضمان استقرار الطاقة في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أن ليفيتان ردت على سؤال حول جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مقارنة بالاستثمار في محطات الطاقة الأحفورية قائلة إن مرافقهم تحقق عوائد مزدوجة قد لا يجدها الآخرون إلا في المرافق الأحفورية مشيرة إلى أن لديهم أعلى عائد في السوق العالمية على مشاريعهم وأن الطاقات المتجددة هي في الواقع أرخص مصدر للكهرباء وتستغرق أقل وقت للوصول إلى السوق وتلبية الطلبات.

ويتمثل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وإسرائيل في إطار اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 برعاية إماراتية وأمريكية، وتنص على تصدير طاقة نظيفة مولدة في الأردن لإسرائيل مقابل الحصول على مياه محلاة.

تنص الاتفاقية على أن تُصدِّر عمَّان، التي تتمتع بوفرة من المساحات المفتوحة وأشعة الشمس، نحو 600 ميغاواط سنويا من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل أن تُصدِّر الأخيرة المياه إلى الأردن، إذ تمتلك إسرائيل برنامجا متطورا لتحلية المياه، ومن ثمَّ سيتعيَّن عليها من الآن فصاعدا تزويد جارتها الشرقية بـ 200 مليون متر مكعَّب من المياه المُحلَّاة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي إسرائيل المستمر لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الكهربائي في مواجهة الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والتوسع التكنولوجي خاصة في مجال مزارع الخوادم والذكاء الاصطناعي.

المصدر : ذا ماركر + روسيا اليوم