وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بوزيرة الخارجية بالجمهورية اليمنية

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم أحمد، اليوم ، اتصالا هاتفيا بالدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، هنأها خلاله بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وللجمهورية اليمنية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشاد الوزير بما يربط السودان واليمن من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدا حرص حكومة السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية اليمنية والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية الجمهورية اليمنية عن شكرها وتقديرها لوزير الخارجية والتعاون الدولي على هذه التهنئة الكريمة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان وتطوير مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث أكدا علي أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول المشاطئة بما يسهم في صون أمن البحر الأحمر وحماية حرية وسلامة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقا من المسؤولية المشتركة لدولها.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

سونا