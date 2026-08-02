كيكل .. جاهزون لمحاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها المخدرات ومكافحة التهريب

أكد قائد قوات درع السودان المساندة للجيش، أبو عاقلة كيكل، جاهزيتهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية، في ولاية نهر النيل، لمحاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها محاربة المخدرات ومكافحة التهريب والسرقات وغيرها.

وقال خلال لقائه والي الولاية، بالدامر، إن قوات درع السودان لن يهدأ لها بال حتى يتم استرداد أي شبر في البلاد من الدعم السريع.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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