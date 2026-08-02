سحر البساطة والحرية: ياسمين صبري تتألق بإطلالة البيجاما الفاخرة

ياسمين صبري

أطلت النجمة المصرية ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة بيضاء هادئة تجسد مفهوم الأناقة المريحة (Loungewear Chic)، ضمن صيحة “البيجاما الفاخرة المخصصة للخروج والمنتجعات” (Resortwear / Sleepwear-as-Outerwear).

وبعيداً عن أضواء السجادة الحمراء وأثواب السهرة الفاخرة، اختارت ياسمين في هذا الظهور التلقائي التركيز على راحة الجسد وصفاء الروح، لتثبت أن الأناقة الحقيقية تكمن دائماً في البساطة والعفوية المطلقة.

اعتمدت ياسمين صبري طقماً قطنياً مريحاً باللون الأبيض الناصع من الكتان/القطن الفاخر ذي الملمس المضلع الناعم، ويتألف من قميص بأكمام طويلة وياقة كلاسيكية مفتوحة مع بنطال واسع الانسيابية. أضفت التفاصيل التطريزية الدقيقة باللون الوردي على جيب القميص، هو أسلوب تعتمده الفنادق والمنتجعات الفاخرة (مثل Hôtel du Cap-Eden-Roc أو الدور الفاخرة) لضيوفها المهمين جداً (VIP).

يأتي اختيار الأزياء القطنية أو الكتان المريح بأسلوب الـ Loungewear متماشياً مع صيحة الموضة العالمية التي تركز على الفخامة الهادئة والراحة الشخصية (Quiet Luxury & Comfort Zone). ونُسقت الإطلالة مع حذاء منزلي مريح (Slippers) مطرز باللون الأزرق، مما عزز طابع الاسترخاء الصباحي أمام أحواض السباحة والإطلالة البحرية الخلابة.

تجلت جمالية اللحظة في الحركات العفوية التي التقطتها العدسة، حيث ظهرت ياسمين وهي تلوح بشعرها الداكن الكثيف في الهواء بكل حيوية ومرح، مما أبرز صحة شعرها ولمعانه الطبيعي.

الشعر: اعتمدت التسريحة المنسدلة على سجيتها بدون أي تكلف، مع ترك الخصلات تتطاير بحرية ليضفي حركة دراماتيكية مفعمة بالحياة على الصور.

المكياج: حافظت ياسمين على جمالها الطبيعي المعهود بأسلوب المكياج الخفيف (No-Makeup Makeup)، حيث ركزت على إبراز نضارة البشرة مع لمسات خفيفة من البلاشر المشمشي الدافئ وأحمر شفاه نيود ناعم، مما عكس إشراقة وجهها وابتسامتها العفوية تحت أشعة الشمس.

مجلة لها