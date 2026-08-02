مجلس الأمن والدفاع يصدر إجراءات لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة

انعقد اليوم اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، حيث استعرض المجلس مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد ووقف على سير العمليات العسكرية والتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وهنأ المجلس القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية، والقوات المساندة، والشعب السوداني بالانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات، مترحماً على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وفك أسر الأسرى، وعودة المفقودين.

واطمأن المجلس على خطط واستعدادات القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة، وجاهزيتها للدفاع عن البلاد وحماية أمنها وسيادتها، كما ناقش التحديات التي تواجه الأمن الوطني واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقرر المجلس تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، وتهريب الذهب.

كما أصدر المجلس قراراً بحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك.

وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين.

سونا