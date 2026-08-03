الفيفا يدرس تأثير زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 إلى 64

كشف موجز بحثي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس تأثير زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم من 48 إلى 64 في نسخة 2030.

وجاء في موجز بحثي “يرغب فيفا في تعيين جهة مستقلة لتحديد ما إذا كان زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64، بدءاً من نسخة عام 2030، سيؤثر على البطولة”، وفقاً لوكالة “بي إيه ميديا”.

وأشارت الوثائق إلى أن “فيفا” سيتلقى مقترحات الوكالة بحلول 7 أغسطس، على أن يصدر قراره بعدها بسبعة أيام، فيما من المقرر أن تقدم الوكالة تحليلها في 11 سبتمبر المقبل.

وشهدت نهائيات بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توسعا غير مسبوق، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

ويواجه رئيس (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ضغوطاً متزايدة في ظل معارضة متنامية لخطط جذب استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة كأس العالم، بعدما رفضت ثلاث اتحادات قارية هذه الخطط، واستقال كبير مستشاري إنفانتينو بسببها.

وكان من أبرز المخاوف المتعلقة بالخطة احتمال سعي المستثمرين من القطاع الخاص إلى تنظيم بطولات أكبر وأكثر تكراراً لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

جريدة الرياض