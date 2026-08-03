المال والبنون رزق .. أحمد تيمور يكشف حقيقة حمل مي عز الدين

حسم الدكتور أحمد تيمور الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة عن حمل زوجته الفنانة مي عز الدين، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال مجرد شائعات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في أن يرزقهما الله بالأطفال في المستقبل.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أوضح أحمد تيمور أن الإنجاب رزق من الله، مؤكدًا أنه وزوجته يتمنيان تحقيق هذه الأمنية في الوقت المناسب. وقال: «بنقول لهم يا رب تدعولنا إن ده يحصل عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله، بس هو مش موجود دلوقتي، والمال والبنون ده رزق»، في رسالة وضع بها حدًا للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تيمور إلى أن مثل هذه الشائعات أصبحت تتكرر بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الجمهور يتفاعل دائمًا مع أخبار الحياة الشخصية للفنانين، إلا أن الحقيقة تختلف في كثير من الأحيان عما يتم تداوله على المنصات المختلفة.

وعن زوجته الفنانة مي عز الدين، تحدث أحمد تيمور بكلمات مليئة بالمحبة، مؤكدًا أنها تمتلك صفات إنسانية مميزة تؤهلها لأن تكون أمًا رائعة عندما يرزقهما الله بالأطفال. وقال: «مي هتكون أم هايلة لأنها حنينة جدًا»، مشيرًا إلى أن طيبة قلبها واهتمامها بمن حولها من أبرز الصفات التي تميز شخصيتها.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة مي عز الدين مع تصريحات زوجها، متمنين لهما حياة سعيدة وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، مؤكدين دعمهم لهما بعيدًا عن الشائعات التي تطال حياتهما الخاصة بين الحين والآخر.

وكان أحمد تيمور قد شارك متابعيه مؤخرًا لحظات رومانسية جمعته بزوجته خلال قضاء عطلتهما الصيفية بأحد الفنادق في القاهرة، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة مي عز الدين في أجواء هادئة.

وأرفق تيمور الصور برسالة عبّر فيها عن ارتباطه بالمكان، قائلًا: «هذا المكان يُشعرني دائمًا وكأنني في بيتي، إنه ملاذي المفضل في القاهرة على الإطلاق، شكرًا لكم على كل شيء»، وهي اللقطات التي حظيت بتفاعل واسع من جمهورهما، الذين أشادوا بعلاقتهما وتمنوا لهما دوام السعادة والاستقرار.

وتأتي تصريحات أحمد تيمور لتضع حدًا للشائعات المتداولة بشأن حمل مي عز الدين، مؤكدًا أن مسألة الإنجاب تبقى رزقًا من الله، وأنهما يأملان أن تتحقق هذه الأمنية في الوقت الذي يقدره الله لهما.

صدى البلد