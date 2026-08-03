ياسر العطا.. نعدكم بالقضاء على الدعم السريع والمرتزقة قبل نهاية العام

خلال خطاب بمعسكر لقوات مجلس الصحوة الثوري.. رئيس هيئة الأركان ياسر العطا يتوعد الدعم السريع باستعادة السيطرة على جميع مناطق البلاد قبل نهاية العام ويلوح بالدفع بمتحركات في كل الاتجاهات وفي توقيت واحد مشيرًا إلى سعيهم لتطبيق نظرية استعادة الخرطوم.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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